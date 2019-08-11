 
مباشر

صورة لمحمد صلاح مع طفل تسيل الدماء من أنفه تشعل مواقع التواصل

الرياضة

صورة لمحمد صلاح مع طفل تسيل الدماء من أنفه تشعل مواقع التواصل
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m8v7

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجم المصري، محمد صلاح، نجم ليفربول الإنكليزي، وهو مع طفل صغير يرتدي قميص "الريدز" وتسيل الدماء من أنفه.

إقرأ المزيد
محمد صلاح يتبرع بمبلغ ضخم بعد تفجير معهد الأورام
محمد صلاح يتبرع بمبلغ ضخم بعد تفجير معهد الأورام

ونشر حساب باسم "جو كوبر"، على "تويتر"، صورة لصلاح مع الطفل، حيث قام اللاعب المصري بترضية الطفل الذي تعرض للضرب المبرح من قبل مجموعة أطفال بسبب الاختلاف على المبارة. 

وأشارت تقاریر صحفیة، مساء السبت، إلى أن الطفل اللیفربولي تشاجر مع مجموعة من الأطفال المشجعین لمانشستر یونایتد، وتعرض للضرب المبرح من قبلهم، لكن لحسن حظه كان محمد صلاح یمر بسیارته من ھناك في تلك اللحظة.

وأوضحت التقاریر، أن "الفرعون المصري" توقف وقام بإبعاد الأطفال عن طفل لیفربول، وساعده قبل أن یلتقط صورة معه، ووقع له على قمیصه ووعده بمقابلة أخرى.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تريد فرض غرامات مالية على كل من يعد سيدة بالزواج ولا يلتزم.. هذا برنامج الراقصة التونسية الانتخابي