صورة لمحمد صلاح مع طفل تسيل الدماء من أنفه تشعل مواقع التواصل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجم المصري، محمد صلاح، نجم ليفربول الإنكليزي، وهو مع طفل صغير يرتدي قميص "الريدز" وتسيل الدماء من أنفه.

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ونشر حساب باسم "جو كوبر"، على "تويتر"، صورة لصلاح مع الطفل، حيث قام اللاعب المصري بترضية الطفل الذي تعرض للضرب المبرح من قبل مجموعة أطفال بسبب الاختلاف على المبارة.

@MoSalah thank you for coming back to check on my boys after Louis KO’d himself trying to get a wave! He loves you so much and the pain went away instantly when you came to give them a hug. A nose reset worth well worth it he said. You are a top man and a true gent! #EgyptianKingpic.twitter.com/wrmHc4vxB9 — Joe Cooper 🐺 (@joecooper93) 10 августа 2019 г.

وأشارت تقاریر صحفیة، مساء السبت، إلى أن الطفل اللیفربولي تشاجر مع مجموعة من الأطفال المشجعین لمانشستر یونایتد، وتعرض للضرب المبرح من قبلهم، لكن لحسن حظه كان محمد صلاح یمر بسیارته من ھناك في تلك اللحظة.

وأوضحت التقاریر، أن "الفرعون المصري" توقف وقام بإبعاد الأطفال عن طفل لیفربول، وساعده قبل أن یلتقط صورة معه، ووقع له على قمیصه ووعده بمقابلة أخرى.

المصدر: وكالات