زينيت بطرسبورغ يهزم دينامو موسكو في معقله (فيديو)

تغلب فريق زينيت بطرسبورغ على مضيفه دينامو موسكو (2-0)، في عقر داره، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدفي فريق العاصمة الشمالية كل من، المهاجم أرتيوم دزيوبا، ولاعب خط الوسط ماغوميد أوزدويف، في الدقيقتين (10، و88) على الترتيب.

ورفع زينيت بطرسبورغ، حامل اللقب، رصيده بعد هذا الفوز إلى 13 نقطة، ويتربع بمفرده على عرش صدارة الدوري.

بينما يشغل دينامو موسكو المركز الحادي عشر، حتى الآن، على سلم الترتيب برصيد 5 نقاط.

المصدر: RT