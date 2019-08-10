استهل فريق مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوز ساحق على مضيفه وست هام يونايتد (5-0)، في عقر داره، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت.

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وافتتح المهاجم البرازيلي، غابرييل خيسوس، السجل التهديفي له ولفريقه مانشستر سيتي، في الموسم الجديد، في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول.

وعزز زميله رحيم ستيرلينغ تقدم السيتي بتسجيله هدفين متتاليين، في الدقيقتين (51، و75).

وأضاف المهاجم الأرجنتيني، سيرجيو أغويرو، الهدف الرابع، في الدقيقة 86 من ضربة جزاء.

ومن ثم عاد رحيم ستيرلينغ واختتم خماسية الضيوف، بإحرازه الهدف الشخصي الثالث له "هاتريك"، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

المصدر: RT