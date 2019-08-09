موناكو يستهل مشواره في الموسم الجديد للدوري الفرنسي بهزيمة ساحقة (فيديو)

تعرض موناكو لهزيمة ساحقة، في عقر داره، أمام ضيفه (0-3)، في المباراة الافتتاحية للدوري الفرنسي لكرة القدم "ليغ1"، التي جمعتهما، اليوم الجمعة، على ملعب لويس الثاني، بإمارة موناكو.

وتوالى على تسجيل ثلاثية الضيوف كل من اللاعبين، موسى ديمبيلي، والهولندي ممفيس ديباي، ولوكاس توزارت، في الدقائق (5، 36، 80)، على الترتيب.

وأكمل موناكو اللقاء بعشرة لاعبين، منذ الدقيقة 30، بعد طرد لاعبه الإسباني سيسك فابريغاس.

المصدر: وكالات