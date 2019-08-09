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شاهد.. محمد صلاح يسجل باكورة أهدافه في الموسم الجديد "للبريمير ليغ"

الرياضة

شاهد.. محمد صلاح يسجل باكورة أهدافه في الموسم الجديد
Globallookpress Paul Chesterton, via www.imago
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افتتح فريق ليفربول سجله التهديفي في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، خلال مباراته أمام ضيفه نوريتش سيتي، اليوم الجمعة، على ملعب "آنفيلد".

وجاءت باكورة أهداف الموسم الجديد "للبريمير ليغ" بـ "نيران صديقة"، إذ سجله المدافع الألماني غرانت هانلي، خطأ في مرماه مبكرا، في الدقيقة السابعة من انطلاق صافرة البداية.

وضاعف النجم المصري محمد صلاح النتيجة لأصحاب الأرض، في الدقيقة 19 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وعزز المدافع الهولندي العملاق فيرجيل فان ديك تقدم الريدز، بتسجيله الهدف الثالث له، في الدقيقة 28 بتسديدة رأسية.

وأضاف المهاجم البلجيكي، ديفوك اوريجي، الهدف الرابع لفريق ليفربول، وذلك قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول. 

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المصدر: RT 

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