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الاتحاد المصري يعلن اسم مدرب "الفراعنة" الجديد

الرياضة

الاتحاد المصري يعلن اسم مدرب
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يعقد القائم بأعمال رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اللواء ثروت سويلم، مؤتمرا صحفيا بعد عيد الأضحى، للإعلان عن طاقم الجهاز الفني الجديد لمنتخب "الفراعنة".

ويفاضل الاتحاد المصري بين أكثر من اسم وهم، حسن شحاتة وحسام البدري وإيهاب جلال وحسام حسن وطلعت يوسف، لتولي القيادة الفنية لمنتخب "الفراعنة" خلال الفترة المقبلة.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إقالة المكسيكي، خافيير أغيري، عقب خروج منتخب "الفراعنة" مبكرا من بطولة كأس الأمم الإفريقية، على يد نظيره الجنوب إفريقي، إثر هزيمته أمامه بهدف وحيد، على استاد القاهرة، ضمن الدور ثمن النهائي للبطولة.

المصدر: وكالات 

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