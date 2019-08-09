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شاهد.. أجمل هدف في دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي

الرياضة

شاهد.. أجمل هدف في دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي
AFP
شاهد.. أجمل هدف في دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي
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اختار الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا على موقع "فيسبوك"، هدف نجم برشلونة، الدولي الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في شباك ليفربول، كأفضل هدف في النسخة الماضية من المسابقة القارية.

ونشر الحساب الهدف الرائع، الذي سجله ميسي من ركلة ثابتة في ذهاب الدور نصف النهائي وعلق عليه: "ميسي ملك الركلات الحرة".

وكان نادي برشلونة، قد فاز في تلك المباراة بثلاثية نظيفة، لكنه خسر إيابا في ليفربول بنتيجة عريضة، قوامها أربعة أهداف دون رد، ليودع البطولة، بينما واصل الفريق الإنجليزي طريقه لإحراز اللقب القاري للمرة السادسة في تاريخه.

المصدر:@ChampionsLeague

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