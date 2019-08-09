شاهد.. روبيرتو كارلوس يكرر تسديدته الأسطورية

أثبت أسطورة كرة القدم البرازيلية، روبيرتو كارلوس، أنه مازال يحتفظ بكل مقومات ذاك اللاعب الذي اشتهر بتسديداته المرعبة للحراس، وذلك من خلال تكرار تسديدته الشهيرة "تسديدة الموزة".

فبعد مرور 22 عاما على الركلة الحرة الأسطورية التي سجل منها كارلوس، هدفا خرافيا عن بعد 35 مترا لمصلحة منتخب بلاده البرازيل في شباك نظيره الفرنسي (عام 1997)، خلال مباراة ودية، حاول صاحب الـ 46 عاما إعادة الركلة مجددا.

ونشر كارلوس، عبر حسابه في "إنستغرام"، فيديو أثناء تسديده الكرة بنفس الطريقة التي هز بها شباك الحارس الفرنسي الشهير، فابيان بارتيز، عام 1997، حيث سدد الظهير الأيسر البرازيلي السابق، كرة قوية بيسراه انحرفت بشكل عجيب في طريقها إلى المرمى، ولكن على ما يبدو فإن الكرة لم تستقر هذه المرة في الشباك.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع الفيديو، بوضع تعليق عليه أو إعادة نشره عبر صفحاتهم، وكان من بين المتفاعلين مع الفيديو، الظهير الأيسر مارسيلو، الذي خلف كارلوس في نادي ريال مدريد ومنتخب البرازيل.

ويعد كارلوس، أشهر لاعب في العالم شغل مركز الظهير الأيسر، وعاش أزهى فتراته خلال المواسم الـ 11 التي حمل فيها قميص ريال مدريد، وسجل له 67 هدفا.

المصدر: RT + "تويتر"