تعرض لاعب التنس النمساوي، دومينيك تيم، لموقف محرج خلال مباراته أمام نظيره الكرواتي، مارين تشيليتش، التي جمعتهما ضمن الدور الثالث من بطولة مونتريال للأساتذة "الماسترز".

وأصابت كرة أطلقها دومينيك، خلال عملية الإحماء قبل بداية المواجهة، هاتف امرة فسقط من يدها، عندما كانت تقوم بتصوير ما يجري أمامها من الصف الأمامي للمدرجات.

ولاحظ اللاعب النمساوي ما حدث واعتذر على الفور عن ذلك.

وتغلب دومينيك تيم على مارين تسيليتش في تلك المباراة، بمجموعتين من دون رد، بواقع 7-6 و6-4، وتأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة، حيث سيواجه الروسي دانييل ميدفيديف.

المصدر: وكالات