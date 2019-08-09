تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو رائعا للكولومبي خاميس رودريغيز خلال مشاركته أمس في تدريبات ريال مدريد.

وقدم خاميس، لمحة فنية جميلة، بعدما مرر الكرة بين قدمي أحد زملائه، بحركة مذهلة، قبل أن يسدد الكرة بقوة في الشباك.

James Rodriguez is back at Real Madrid and he is ending careers for fun. This skill is absolutely filthy. 🔥😍 pic.twitter.com/NzbqBYlKD3 — World Cup (@FlFAWC2018) August 9, 2019

وأثارت هذه اللقطة إعجاب عشاق الفريق الملكي، لاسيما أولئك الذين يتشبثون ببقاء اللاعب الكولومبي مع الريال.

وتتردد أنباء حول إمكانية انتقال خاميس، إلى الدوري الإيطالي للدفاع عن ألوان نابولي أو يوفنتوس، علما أن المدير الفني للريال، الفرنسي زين الدين زيدان، يعتبر الدولي الكولومبي "زائدا عن احتياجاته".

المصدر: "تويتر"