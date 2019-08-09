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شاهد.. خاميس يراوغ زميله بحركة مذهلة في تدريبات الريال

الرياضة

شاهد.. خاميس يراوغ زميله بحركة مذهلة في تدريبات الريال
AFP CURTO DE LA TORRE
شاهد.. خاميس يراوغ زميله بحركة مذهلة في تدريبات الريال
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تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو رائعا للكولومبي خاميس رودريغيز خلال مشاركته أمس في تدريبات ريال مدريد.

وقدم خاميس، لمحة فنية جميلة، بعدما مرر الكرة بين قدمي أحد زملائه، بحركة مذهلة، قبل أن يسدد الكرة بقوة في الشباك.

وأثارت هذه اللقطة إعجاب عشاق الفريق الملكي، لاسيما أولئك الذين يتشبثون ببقاء اللاعب الكولومبي مع الريال.

وتتردد أنباء حول إمكانية انتقال خاميس، إلى الدوري الإيطالي للدفاع عن ألوان نابولي أو يوفنتوس، علما أن المدير الفني للريال، الفرنسي زين الدين زيدان، يعتبر الدولي الكولومبي "زائدا عن احتياجاته".

المصدر: "تويتر"

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