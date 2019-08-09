البايرن يستعرض عضلاته ويهز شباك منافسه بـ23 هدفا

سحق بايرن ميونخ الألماني مواطنه روتاخ إيغرن المغمور، بنتيجة 23 هدفا مقابل لا شيء، في مباراة ودية أقيمت أمس، في إطار استعدادات الفريق "البافاري" لانطلاق الموسم الجديد.

ولم يرحم حامل لقب الدوري الألماني منافسه، الذي ينتمي أيضا لمقاطعة "بافاريا"، حيث استغل بعض لاعبيه الفرصة، لإظهار براعتهم في تسجيل الأهداف، كالفرنسي توليسو، الذي سجل 4 أهداف (سوبر هاتريك)، والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي، وتوماس مولر، ووريدت، وليون غوريتسكا، الذين سجلوا ثلاثة أهداف لكل واحد منهم، بينما أحرز الشاب سانشيز ثنائية.

Bayern Munich faced FC Rottach-Egern in a friendly, they scored in the:



7'

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83'

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FT: 0-23 😅#FCRFCB#FCBayernpic.twitter.com/FiEBvPr3v9 — William Hill (@WilliamHill) August 8, 2019

وتناوب على تسجيل الأهداف الأخرى، كل من دجاكو، وغنابري، وساربريت سينغ، ونولينبيرغر، إضافة إلى لارس ديتريخ، الذي سجل هدفا عكسيا بالخطأ في مرمى فريقه.

المصدر: "FCBayern"