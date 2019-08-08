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جدل بعد غياب اسم محمد صلاح عن قائمة المتبرعين لـ "معهد الأورام" ومسؤول يوضح (صورة)

الرياضة

جدل بعد غياب اسم محمد صلاح عن قائمة المتبرعين لـ
Globallookpress Omar Zoheiry
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كشفت جامعة القاهرة عن قائمة للمتبرعين لـ "معهد الأورام"، بعد التفجير الضخم الذي وقع أمام المعهد في مصر.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي نسخة لقائمة المتبرعين، التي تم الإعلان عنها لصالح "معهد الأورام"، والتي تسببت في صدمة كبيرة للنشطاء لأنها خلت من اسم النجم المصري محمد صلاح، بعد أن قيل إنه تبرع بمبلغ 3 ملايين دولار.

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وأوضح رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت، أن حقيقة عدم إدراج اسم نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي ضمن قائمة المتبرعين لمعهد الأورام، التي أعلنتها الجامعة منذ قليل، لا يعني أنه لم يتبرع من الأساس.

وأضاف الخشت في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية، أن القائمة التي أعلنت الجامعة عنها مجرد قائمة أولية للمتبرعين الذين وصلت تحويلاتهم، مؤكدا أن التحويلات ربما تستغرق أسبوعا حتى تصل بالفعل للجامعة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أنه بمجرد وصول التحويل الخاص بتبرع محمد صلاح للجامعة سيعلن ذلك، وهو ضمن آخرين لم تصل التحويلات الخاصة بتبرعاتهم بعد، مشيرا إلى أنه فوجئ بردود الفعل حول عدم إدراج النجم المصري، على الرغم من كونه أمرا طبيعيا.

المصدر: وكالات

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