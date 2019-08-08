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مراسل RT نقلا عن مصادر: مصرع 8 مسلحين في اشتباك مع قوات الأمن المصرية قرب قصر الباسل على طريق أسيوط

"اليويفا" يكشف أسماء المرشحين للفوز بجوائز الأفضل في دوري الأبطال

الرياضة

AFP
"اليويفا" يكشف أسماء المرشحين للفوز بجوائز الأفضل في أوروبا (فيديو)
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كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، اليوم الخميس، قائمة المرشحين لنيل جوائز الأفضل في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا عن الموسم الماضي (2018/2019).

وجاءت قائمة المرشحين على الشكل التالي:

جائزة أفضل حارس مرمى

الألماني تير شتيغن (برشلونة)، والبرازيلي أليسون بيكر (ليفربول)، والفرنسي هوغو لوريس (توتنهام).

جائزة أفضل مدافع

الإنجليزي ألكسندر أرنولد (ليفربول)، والهولندي فيرغيل فان دايك (ليفربول)، ومواطنه ماتيس دي ليخت (يوفنتوس).

أفضل لاعب خط وسط

الإنجليزي جوردان هندرسون (ليفربول)، والهولندي فرينكي دي يونغ (برشلونة)، والدنماركي كريستيان إريكسن (توتنهام).

أفضل مهاجم

البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، والأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)، والسنغالي ساديو ماني (ليفربول).

وستوزع جوائز الأفضل في أوروبا على الفائزين، على هامش حفل قرعة دوري أبطال أوروبا، المقرر يوم 29 من الشهر الجاري، في إمارة موناكو الفرنسية.

المصدر: وكالات

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