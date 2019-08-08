"اليويفا" يكشف أسماء المرشحين للفوز بجوائز الأفضل في أوروبا (فيديو)

"اليويفا" يكشف أسماء المرشحين للفوز بجوائز الأفضل في دوري الأبطال
كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، اليوم الخميس، قائمة المرشحين لنيل جوائز الأفضل في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا عن الموسم الماضي (2018/2019).
وجاءت قائمة المرشحين على الشكل التالي:
جائزة أفضل حارس مرمى
الألماني تير شتيغن (برشلونة)، والبرازيلي أليسون بيكر (ليفربول)، والفرنسي هوغو لوريس (توتنهام).
NOMINEES: 2018/19 #UCL Goalkeeper of the Season— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 8, 2019
⭐️ @Alissonbecker
⭐️ Hugo Lloris
⭐️ @mterstegen1
🗓️ #UEFAawards winners announced at the #UCLdraw, 29 August 🏆 pic.twitter.com/3cjkY0LSnH
جائزة أفضل مدافع
الإنجليزي ألكسندر أرنولد (ليفربول)، والهولندي فيرغيل فان دايك (ليفربول)، ومواطنه ماتيس دي ليخت (يوفنتوس).
NOMINEES: 2018/19 #UCL Defender of the Season— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 8, 2019
⭐️ @VirgilvDijk
⭐️ Matthijs de Ligt
⭐️ @trentaa98
🗓️ #UEFAawards winners announced at the #UCLdraw, 29 August 🏆 pic.twitter.com/SWZUUPEDPX
أفضل لاعب خط وسط
الإنجليزي جوردان هندرسون (ليفربول)، والهولندي فرينكي دي يونغ (برشلونة)، والدنماركي كريستيان إريكسن (توتنهام).
NOMINEES: 2018/19 #UCL Midfielder of the Season— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 8, 2019
⭐️ @ChrisEriksen8
⭐️ @DeJongFrenkie21
⭐️ @JHenderson
🗓️ #UEFAawards winners announced at the #UCLdraw, 29 August 🏆 pic.twitter.com/jfQLSaP1gP
أفضل مهاجم
البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، والأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)، والسنغالي ساديو ماني (ليفربول).
NOMINEES: 2018/19 #UCL Forward of the Season— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 8, 2019
⭐️ Lionel Messi
⭐️ Sadio Mané
⭐️ @Cristiano
🗓️ #UEFAawards winners announced at the #UCLdraw, 29 August 🏆 pic.twitter.com/n91S8peSAN
وستوزع جوائز الأفضل في أوروبا على الفائزين، على هامش حفل قرعة دوري أبطال أوروبا، المقرر يوم 29 من الشهر الجاري، في إمارة موناكو الفرنسية.
المصدر: وكالات