أول قرار لـ"الكاف" بعد إعلان الترجي بطلا لدوري الأبطال

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" اليوم، تأجيل مباراة السوبر الإفريقي بين بطل دوري الأبطال وبطل الكونفدرالية إلى أجل غير مسمى.

وجاء هذا القرار بسبب احتمال طعن الوداد المغربي، في قرار تتويج الترجي التونسي بلقب دوري الأبطال.

وأصدرت لجنة الانضباط التابعة لـ"الكاف"، أمس الأربعاء، قرارها النهائي باعتبار الوداد منسحبا من مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وبالتالي تتويج الترجي باللقب القاري.

وكان الاتحاد الإفريقي، قرر في وقت سابق، إقامة مباراة السوبر الإفريقي في الإمارات، أحد أيام 16 و17 و18 أغسطس الجاري، قبل قرار تأجيلها اليوم.

وأثارت مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد ومضيفه الترجي، التي أقيمت على الملعب الأولمبي في "رادس" بضواحي تونس العاصمة في الـ31 من مايو الماضي، جدلا واسعا، بعد رفض لاعبي الوداد استكمالها احتجاجا على إلغاء هدف لهم دون اللجوء لتقنية الفيديو "الفار".

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وقرر "الكاف" بعدها إعادة تلك المباراة في ملعب محايد، إلا أن محكمة التحكيم الرياضية الدولية، ألغت قرار "الكاف"، وكلفت لجنة الانضباط فيه للبت في القضية، والتي أعلنت أمس فوز الترجي باللقب القاري باعتبار الوداد منسحبا من المباراة.

المصدر: وكالات