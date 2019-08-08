توج نادي غالطة سراي بكأس "السوبر التركي" بفوزه أمس على آكهيسار سبور، بهدف وحيد حمل بصمة الدولي المغربي يونس بلهندة.

وجاء هدف بلهندة من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، استقرت على إثرها الكرة في الزاوية اليسرى لحارس آكهيسار سبور، في الدقيقة 39.

هدف المعلم يونس بلهنده قبل قليل في السوبر التركي



pic.twitter.com/SxO8F6rTUT — Ahmed (@a7mdoov_otb) August 7, 2019

وتوج غالطة سراي بذلك، بلقب "كأس السوبر" للمرة الـ16 في تاريخه، وثأر من الخسارة في نسخة عام 2018 بركلات الترجيح أمام نفس الفريق.

وحقق غالطة سراي بقيادة المدرب فاتح تريم، بذلك الثلاثية المحلية بعد الفوز بالدوري والكأس في الموسم المنقضي.

المصدر: وكالات