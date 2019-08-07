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دوري الأبطال.. بداية متعثرة لكراسنودار الروسي (فيديو)

الرياضة

دوري الأبطال.. بداية متعثرة لكراسنودار الروسي (فيديو)
Матч ТВ/youtube
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استهل فريق كراسنودار الروسي مشواره في الدور التمهيدي الثالث من التصفيات المؤهلة إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بخسارة في عقر داره أمام بورتو البرتغالي (1-0).

ويدين الفريق البرتغالي بالفضل في انتصاره للاعب خط وسطه، سيرجيو أوليفيرا، الذي اقتنص هدف الفوز الوحيد له، في الوقت القاتل، في الدقيقة الأخيرة من زمن الوقت الأصلي للمباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب "كراسنودار".

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وصعب فريق كراسنودار، المشارك لأول مرة في تصفيات دوري الأبطال، من مهمته في بلوغ الدور الحاسم، بعد هذه النتيجة، خاصة وأن مباراة الإياب ستقام على أرض بورتو وبين جماهيره، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب "دراغاو"، في مدينة بورتو.

المصدر: RT

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