 
مباشر
عاجل
الشرطة الأمريكية تخلي مقر صحيفة "يو أس أيه توداي" في فيرجينيا بعد أنباء عن وجود مسلح بالمبنى

شاهد.. أحد أجمل أهداف النسخة الجديدة لدوري الأبطال

الرياضة

شاهد.. أحد أجمل أهداف النسخة الجديدة لدوري الأبطال
Globallookpress Predrag Milosavljevic
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m8bl

سجل مهاجم فريق "تسرفينا زفيزدا - النجم الأحمر" الصربي، ميلان بافكوف، واحدا من أجمل أهداف مباريات الدور التمهيدي الثالث المؤهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووضع ميلان بافكوف فريقه في المقدمة بهدف رائع أحرزه بتسديدة من فوق رأس حارس مرمى فريق كوبنهاغن الدنماركي، في المباراة التي جرت بينهما، أمس الثلاثاء.

إقرأ المزيد
دينامو كييف يتعثر في بلجيكا
دينامو كييف يتعثر في بلجيكا

وأنقذ المهاجم الدنماركي، جوناس ويند، الضيوف من الهزيمة بهدف سجله من ضربة جزاء، في الوقت القاتل قبل ست دقائق من نهاية الوقت الأصلي للقاء.     

وستجدد المواجهة بين الطرفين يوم الثلاثاء المقبل، في مباراة الإياب التي ستقام في العاصمة كوبنهاغن.

وسيكون الفائز من هذه المواجهة، على موعد في الدور الحاسم المؤهل إلى دور المجموعات للتشامبيونز ليغ، مع يونغ بويز السويسري.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا