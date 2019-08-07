شاهد.. أحد أجمل أهداف النسخة الجديدة لدوري الأبطال

سجل مهاجم فريق "تسرفينا زفيزدا - النجم الأحمر" الصربي، ميلان بافكوف، واحدا من أجمل أهداف مباريات الدور التمهيدي الثالث المؤهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووضع ميلان بافكوف فريقه في المقدمة بهدف رائع أحرزه بتسديدة من فوق رأس حارس مرمى فريق كوبنهاغن الدنماركي، في المباراة التي جرت بينهما، أمس الثلاثاء.

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وأنقذ المهاجم الدنماركي، جوناس ويند، الضيوف من الهزيمة بهدف سجله من ضربة جزاء، في الوقت القاتل قبل ست دقائق من نهاية الوقت الأصلي للقاء.

وستجدد المواجهة بين الطرفين يوم الثلاثاء المقبل، في مباراة الإياب التي ستقام في العاصمة كوبنهاغن.

وسيكون الفائز من هذه المواجهة، على موعد في الدور الحاسم المؤهل إلى دور المجموعات للتشامبيونز ليغ، مع يونغ بويز السويسري.

المصدر: وكالات