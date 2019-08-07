تقارير.. لجنة الانضباط في "الكاف" ترفض إعادة مباراة الترجي والوداد

كشفت تقارير إعلامية أن لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، برئاسة الجنوب إفريقي رايمون ألهاك، رفضت إعادة مباراة نهائي دوري الأبطال بين الترجي التونسي والوداد المغربي.

وانتهت اللجنة من الاستماع للطرفين خلال اجتماع عقدته اليوم، وحصلت على كل الدفوعات القانونية من جانبهما، تمهيدا لإصدار قرارها النهائي، إلا أن هناك حالة من الغليان والنقاش الساخن رافقت أعمل اللجنة الموكلة من قبل المحكمة الرياضية الدولية للفصل في الأزمة.

ونقل موقع "kooora" عن مصدر وصفه بـ"عضو نافذ" بالاتحاد الإفريقي، أن انقساما حدث داخل اللجنة بين مطالب بإنزال عقوبات بحق الناديين وغرامات مالية ثقيلة، وحجب بطل النسخة الحالية بسبب فوضى المباراة.

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وأضاف ذات المصدر "تيار آخر طالب بتحمل اللجنة لمسؤوليتها التاريخية واتخاذ قرار حاسم بإعلان الترجي بطلا واعتماد نتيجة المباراة لغاية الدقيقة 58 والتي كانت لفائدة ممثل تونس بهدف واحد، دون العودة لتقريري الحكم الغامبي بكاري غاساما ومندوب المباراة أحد يحيى والاستناد إلى أن عدم توفر تقنية حكم الفيديو لا يمثل سندا لإعادة المباراة".

وأوضح المصدر أن "الملف مرشح لمزيد من التصعيد والوداد سيلجأ للجنة الاستئناف داخل الكاف، في حال إعلان الترجي بطلا".

أما الموقع المغربي "البطولة"، فقد نقل عن مصادره الخاصة، أن أعضاء لجنة "الكاف" استمعوا لمدة ثلاث ساعات للطرفين المغربي والتونسي، فيما اتسمت المداولات بالندية وعدم الاتفاق على قرار موحد، غير أن اللجنة التأديبية تبثت قرار منح اللقب للترجي واعتبرته فائزا بالنسخة كقرار أولي.

ويتوقع أن يصدر الاتحاد الإفريقي خلال ساعات أو غدا على أقصى تقدير قراره النهائي بشأن هذه القضية.

المصدر: وكالات