اللجنة التأديبية لـ"كاف" تبحث قضية الترجي والوداد

تبحث اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في القاهرة اليوم، أزمة مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا التي جمعت بين الترجي التونسي والوداد المغربي.

ومن المتوقع أن يعلن "الكاف" اليوم، أو غدا على أقصى تقدير، قراره النهائي بشأن إعادة هذه المباراة من عدمه، وأيضا العقوبات التي سيفرضها على الفريقين بسب الأحداث التي رافقت تلك المباراة.

وكان "الكاف" قرر في مطلع يونيو الماضي في اجتماع عقده في باريس إعادة إجراء مباراة الإياب بين الترجي والوداد على أرض محايدة بعد نهاية كأس الأمم الإفريقية، إلا أن محكمة التحكيم، أعلى سلطة قضائية رياضية دوليا، ألغت هذا القرار بسبب عدم الاختصاص من اللجنة التنفيذية لـ"كاف" التي اتخذت القرار.

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وتوقفت المباراة، التي أقيمت في 31 مايو في تونس، لنحو ساعة ونصف بعد أن احتج الفريق المغربي على استحالة اللجوء إلى تقنية التحكيم بالفيديو "الفار" بعد رفض هدف سجله في مرمى مضيفه.

وأمام إصرار لاعبي الوداد على عدم مواصلة اللعب، أعلن الحكم الغامبي باكاري غاساما نهاية المباراة وفوز الترجي باللقب الإفريقي.

المصدر: وكالات