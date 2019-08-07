ليفاندوفسكي يستعجل بايرن بـ 3 صفقات قبل إغلاق سوق الانتقالات

أكد روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، أن النادي بحاجة للتعاقد مع ثلاثة لاعبين جدد، قبل بداية الموسم الجديد للدوري الألماني.

ونقلت صحيفة "سبورت بيلد" الأربعاء عن اللاعب البولندي الدولي قوله: "في الهجوم، خسرنا ثلاثة لاعبين وهم فرانك ريبيري وآريين روبن و(الكولومبي) خاميس رودريغيز، وحتى الآن، لم يتم التعاقد مع أي لاعب جديد لهذه المراكز".

وتابع: "إن الفريق سيكون بحاجة إلى ضم جناح هجومي حتى في حالة إتمام صفقة التعاقد مع ليروي ساني من مانشستر سيتي الإنجليزي"، معتبرا أنه سيتم الترحيب "بلاعب وسط دفاعي أو بلاعب وسط هجومي".

ويعاني بايرن الذي يشرف على تدريبه الكرواتي نيكو كوفاتش لإيجاد بدلاء من الطراز الرفيع بعد رحيل العديد من الأسماء، على الرغم من أن صفوفه تعج بالنجوم، وهو أمر يقلق ليفاندوفسكي الذي حذر قائلا: "سيكون من الصعب لعب طوال الموسم مع 13 أو 14 لاعبا محترفا وأصحاب خبرة".

Lewandowski: "If you want to play a full season with 13, 14 experienced players, it will be difficult. You shouldn't just think about what will happen in a week - it's about a season, 3, 4, 5 or 6 months. We have too few players for that. Hoeneß and Rummenigge know my opinion" pic.twitter.com/gAii5UomWw — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 7, 2019

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وسبق لليفاندوفسكي البالغ 30 عاما، أن عبر عن عدم رضاه عن السياسة التعاقدية لفريقه، الذي استهل الموسم الحالي بخسارة الكأس السوبر المحلية أمام غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند بهدفين نظيفين.

كما سقط في المباراة النهائية لدورة "أودي" الدولية الودية التي نظمها على ملعبه أمام توتنهام هوتسبر الإنجليزي وصيف بطل أوروبا بركلات الترجيح 5-6 بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي.

وتعاقد بايرن ميونخ هذا الصيف حتى الآن فقط، مع لاعب خط الوسط لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد الإسباني، والمدافع بنغامين بافارد من شتوتغارت، والمهاجم فيات آرب من هامبورغ.

وتفتتح منافسات "البوندسليغا" في الموسم الجديد في 16 أغسطس، إذ يستهل بايرن مشوار الدفاع عن اللقب بمواجهة هرتا برلين.

المصدر: وكالات