نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تشكيلة فريق مكون من 11 لاعبا، يعتبرون الأغلى حسب مراكزهم في تاريخ كرة القدم.

وضمت التشكيلة أغلى لاعب في العالم على الإطلاق، الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي انتقل صيف العام 2017 من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، وأغلى مهاجم في العالم، الدولي الفرنسي كيليان مبابي، الذي انضم أيضا إلى سان جيرمان من موناكو مقابل 180 مليون يورو، وأغلى لاعب خط وسط، الفرنسي بول بوغبا، الذي بلغت قيمة صفقة انتقاله من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد 105 ملايين يورو، إضافة إلى أغلى مدافع في العالم، الإنجليزي هاري ماغواير، الذي انضم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية إلى مانشستر يونايتد قادما من ليستر سيتي مقابل نحو 88 مليون يورو، وأغلى حارس مرمى، الدولي الإسباني كيبا، الذي يدافع عن عرين نادي تشيلسي (80 مليون يورو).

وضمت التشكيلة أيضا كلا من متوسط ميدان مانشستر سيتي، الإسباني رودي (70 مليون يورو)، ونجمي برشلونة، البرازيلي فيليب كوتينيو (145 مليون يورو)، والهولندي فرينكي دي يونغ (75 مليون يورو)، والمدافعين الهولندي فرغيل فان دايك ( ليفربول 80 مليون يورو)، والإنجليزي كايل ولكر (مانشستر سيتي 53 مليون يورو)، والفرنسي لوكاس هيرنانديز (بايرن ميونخ 80 مليون يورو).

👀 La alineación de los traspasos más caros por posición



✍️ Define con una palabra este equipazohttps://t.co/vPWQRfw59spic.twitter.com/KjjvZtgyjh — MARCA (@marca) August 5, 2019

ويتوقع أن تبرم صفقات قياسية جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

المصدر: "MARCA"