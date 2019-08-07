زيدان يستبعد 9 لاعبين من قائمة ريال مدريد لمعسكر النمسا

استبعد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني 9 لاعبين من قائمة الفريق الملكي المسافرة إلى النمسا، لخوض مباراة ودية أمام سالسبورغ مساء الأربعاء.

وشهدت القائمة استبعاد فيرلاند ميندي وإبراهيم دياز وماركو أسينسيو بسبب معانتهم من إصابات مختلفة، علما أن الأخير سيغيب عن الملاعب لستة أشهر.

وغاب عن القائمة كذلك، لوكا مودريتش وغاريث بيل وخاميس رودريغيز وماريانو دياز، إضافة إلى الثنائي رودريغو غوس وتاكيفوسا كوبو.

إقرأ المزيد

وفيما يلي قائمة ريال مدريد المسافرة إلى النمسا:

حراسة المرمى: نافاس، كورتوا، لونين.

الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، دي لا فونتي.

الوسط: كروس، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو.

الهجوم: بنزيما، فاسكيز، يوفيتش، فينيسيوس، هازارد.

المصدر: "تويتر"