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فيديو جديد يكشف حقيقة تجاهل ميسي وسواريز لغريزمان

الرياضة

فيديو جديد يكشف حقيقة تجاهل ميسي وسواريز لغريزمان
فيديو جديد يكشف حقيقة تجاهل ميسي وسواريز لغريزمان
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كثر الحديث مؤخرا عن توتر وسوء علاقة نجمي برشلونة الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز، مع الوافد الجديد على الفريق الكتالوني الفرنسي أنطوان غريزمان.

وتناقل ناشطون في وقت سابق، مقطع فيديو تم تقطيعه وتوضيبه ليوحي وكأن ميسي تجاهل غريزمان أثناء مباراة جمعت الأحد الماضي "البارسا" وأرسنال (1-2)، في بطولة كأس "خوان غامبر" الودية.

وظهر غريزمان في الفيديو، وهو يتوجه إلى دكة البدلاء بعد تغييره، وقبل جلوسه في مكانه، قام بتحية بقية اللاعبين الاحتياطيين والطاقم التقني والفني بضربه بيده على أكفهم، ولكن عندما وصل إلى ميسي، ظهر هذا الأخير وكأنه تجاهل غريزمان بكل حواسه، حيث لم يصافحه، ولم يتحدث معه طيلة الـ15 دقيقة التي ظلا فيها جنبا إلى جنب على الدكة، لتنتشر بعدها التأويلات لهذه اللقطة، وتزداد التكهنات حول سوء علاقة قائد برشلونة وغريزمان، قبل أن يظهر فيديو جديد يدحض كل هذه الإشاعات.

وظهر بالواضح في الفيديو الجديد، أن ميسي لم يتجاهل غريزمان، وإنما لم ينتبه إليه، وقام بعدها بتحيته.

وضمن نفس الفيديو، ظهر غريزمان وسواريز وهما يتصافحان ويتجاذبان أطراف الحديث، وهو ما يفند أيضا الشائعات التي تحدثت عن توتر علاقتهما.

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وكانت تقارير إعلامية، كشفت حتى قبل إتمام برشلونة صفقة التعاقد مع غريزمان مقابل 120 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، أن ميسي  بالإضافة لعدد كبير من نجوم برشلونة، يرفضون فكرة التعاقد مع النجم الفرنسي، بسبب رفضه في وقت سابق الانضمام لـ"البلوغرانا"، وتفضيله حينها البقاء مع فريقه السابق أتليتيكو مدريد.

المصدر: "تويتر"

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