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شاهد.. استقبال خرافي لداني ألفيش في ساو باولو

الرياضة

شاهد.. استقبال خرافي لداني ألفيش في ساو باولو
AFP SAO PAULO
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قدم نادي ساو باولو البرازيلي لاعبه الجديد الظهير داني ألفيش نجم كرة القدم البرازيلية في احتفال أسطوري على إستاد مورومبي.

وكانت احتفالية تقديم اللاعب السابق لإشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان، ضمت الألعاب النارية والورق الملون ورسائل الدعم من لاعبين بارزين على رأسهم الأرجنتيني، ليونيل ميسي والبرازيلي كاسيميرو.

وحضر الحفل  أكثر من 40 ألف متفرج ملؤوا معقل فريق ساو باولو الثلاثاء لاستقبال قائد منتخب البرازيل، والذي يملك 40 لقبا.

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كما شهدت الاحتفالية أيضا حضور أسماء تركت بصمة في تاريخ ساو بولو مثل كاكا ولويس فابيانو وهيرنانيس.

وانتهى عقد ألفيش مع باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف، لينجح ساو باولو في ضمه  في ميركاتو الصيفي الحالي بعقد يستمر حتى ديسمبر 2022.

يذكر أن ألفيش البالغ 36 عاما سيرتدي القميص رقم 10 في ساو باولو، وسيكون اللاعب الأعلى راتبا في الدوري البرازيلي.

المصدر: وكالات

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