شاهد.. استقبال خرافي لداني ألفيش في ساو باولو

قدم نادي ساو باولو البرازيلي لاعبه الجديد الظهير داني ألفيش نجم كرة القدم البرازيلية في احتفال أسطوري على إستاد مورومبي.

وكانت احتفالية تقديم اللاعب السابق لإشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان، ضمت الألعاب النارية والورق الملون ورسائل الدعم من لاعبين بارزين على رأسهم الأرجنتيني، ليونيل ميسي والبرازيلي كاسيميرو.

وحضر الحفل أكثر من 40 ألف متفرج ملؤوا معقل فريق ساو باولو الثلاثاء لاستقبال قائد منتخب البرازيل، والذي يملك 40 لقبا.

Ai não vem aquele resultado desejado rápido e.....Kkk tomara que dê certo:



"Olha a festa da torcida do São Paulo para o Daniel Alves!" https://t.co/4E4xAEo5rX — Lenno (@lennomusico) August 7, 2019

Ídolos do São Paulo juntos para um momento INESQUECÍVEL: a chegada de Daniel Alves!



Crédito: spfctv pic.twitter.com/kiYcVpoGs2 — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) August 7, 2019

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كما شهدت الاحتفالية أيضا حضور أسماء تركت بصمة في تاريخ ساو بولو مثل كاكا ولويس فابيانو وهيرنانيس.

وانتهى عقد ألفيش مع باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف، لينجح ساو باولو في ضمه في ميركاتو الصيفي الحالي بعقد يستمر حتى ديسمبر 2022.

يذكر أن ألفيش البالغ 36 عاما سيرتدي القميص رقم 10 في ساو باولو، وسيكون اللاعب الأعلى راتبا في الدوري البرازيلي.

المصدر: وكالات