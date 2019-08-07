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تغريدات مسيئة لميسي تورط لاعب برشلونة الجديد

الرياضة

تغريدات مسيئة لميسي تورط لاعب برشلونة الجديد
AFP JOSEP LAGO
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أوقع الإسباني جونيور فيربو ظهير برشلونة الجديد نفسه في موقف محرج مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد أيام قليلة على انضمامه للنادي الكتالوني.

وكشفت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية عن تغريدات سابقة للاعب، البالغ 21 عاما، احتوت على إساءات بالغة لقائد فريق "البلوغرانا".

ونشرت الصحيفة تغريدات سابقة لفيربو، عندما كان يبلغ من العمر 15 عاما، وجه فيها الشتائم لميسي، وتمنى له الموت.

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ولم ينكر فيربو كتابته لتلك التغريدات، بقوله: "كتبتها وأنا بعمر 15 عاما، وقتها لم يكن أحد يعرفني، ولم أتصور أنها ستلاحقني بعد سنوات".

ويبدو أن فيربو كان أحد المشجعين المتعصبين مع والده للغريم التقليدي ريال مدريد الإسباني، وفقا لتقارير إعلامية.

وكان نادي برشلونة أعلن تعاقده مع الظهير الإسباني الأحد الماضي قادما من ريال بيتيس مقابل 18 مليون يورو، إضافة إلى 12 مليونا كحوافز إضافية.

المصدر: "تويتر"

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