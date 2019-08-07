آل الشيخ يعلن أولى صفقاته مع ألميريا الإسباني

كشف تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا لكرة القدم بشكل ساخر، عن أولى صفقات فريقه الإسباني.

ومازح آل الشيخ متابعيه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بنشره صورة للفنان المصري "شيكو" وهو يحمل قميص ألميريا، وعلق عليها قائلا: "أولى صفقات ألميريا".

واستحوذ آل الشيخ قبل أيام على فريق ألميريا، الذي تأسس عام 1989 وينافس حاليا في دوري الدرجة الثانية الإسباني، مقابل نحو 20 مليون يورو.

خطوة ألميريا هي ثاني تجارب آل الشيخ في عالم الاستثمار الرياضي في أندية كرة القدم، بعد تجربته الأولى في مصر مع فريق "بيراميدز" (الأسيوطي).

المصدر: وكالات