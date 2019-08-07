في أول مباراة له كمدرب.. تشافي يفقد أعصابه وحذاءه (فيديو)

في أول مباراة له كمدرب، بدا واضحا أن تشافي هيرنانديز الذي تميز كلاعب بهدوء أعصابه ورزانته إلى جانب موهبته ومهاراته طبعا سواء مع برشلونة أو مع منتخب إسبانيا، سيكون مختلفا كمدير فني.

وظهر ذلك جليا عندما جلس للمرة الأولى على الدكة لقيادة السد القطري، في مباراة جمعته أمس بمضيفه ومواطنه الدحيل، في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وأظهرت لقطات تلفزيونية، ردة فعل تشافي بعد رفض حكم المباراة منح السد ركلة جزاء في الأنفاس الأخيرة من المواجهة، حيث اعترض الدولي الإسباني السابق بشكل قوي على الحكم، وقام بركل الأرض بقدمه مما أدى إلى تطاير حذائه في الهواء.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ليتأجل الحسم إلى لقاء الإياب المقرر الثلاثاء المقبل على ملعب السد.

المصدر: "تويتر"