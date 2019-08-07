بورنموث يضم جناح ليفربول على سبيل الإعارة

أعلن بورنموث الإنجليزي، تعاقده مع الويلزي هاري ويلسون لاعب ليفربول الثلاثاء، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وتدرج ويلسون ضمن صفوف الناشئين في ليفربول، ويستطيع اللعب في مركز الوسط المهاجم أو الجناح وسجل 17 هدفا في 46 مباراة مع ديربي كاونتي عندما خاض الموسم الماضي هناك على سبيل الإعارة.

وبات ويلسون خامس لاعب ينضم لفريق المدرب إيدي هاو هذا الصيف.

O F F I C I A L pic.twitter.com/73ZSlP6xL6 — AFC Bournemouth (@afcbournemouth) August 6, 2019

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وسبق للشاب ويلسون، الذي خاض مباراته الأولى مع ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام بلايموث في يناير كانون الثاني 2017، أن قضى فترات إعارة مع كرو ألكسندرا وهال سيتي قبل أن يلعب مع ديربي.

وظهر ويلسون، الذي وقع على عقد طويل المدى مع ليفربول في يوليو تموز 2018، في المباريات الودية السبع لليفربول استعدادا للموسم الجديد، ونجح في التسجيل أمام بروسيا دورتموند وأولمبيك ليون.

وسيبدأ بورنموث، الذي احتل المركز 14 الموسم الماضي، الدوري على أرضه أمام شيفيلد يونايتد يوم السبت المقبل.

المصدر: رويترز