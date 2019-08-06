شاهد.. لاعب يسجل أجمل هدف في مسيرته ويرشحه لجائزة "بوشكاش"

أعرب الصربي دجورجي ديسبوتوفيتش، مهاجم فريق أورينبورغ الروسي، عن أمله في أن يدخل هدفه في شباك مضيفه أخمات (1-2)، في القائمة المرشحة لنيل جائزة "بوشكاش" لأجمل هدف.

وأدرك المهاجم الصربي التعادل لفريقه، بمقصية رائعة، في الدقيقة 64 من عمر المباراة التي جرت بينهما، أمس الاثنين، وذلك في ختام منافسات الجولة الرابعة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، وانتهت بفوز أخمات (2-1).

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ونقل موقع "تشيمبيونات" الروسي عن ديسبوتوفيتش قوله: "من جهة أنا سعيد بالهدف، ولكننا خسرنا. الحظ لم يحالفنا. لقد تلقينا هدفا ومن ثم عادلنا النتيجة. وبعد بضع دقائق سجلوا هدفا آخر، إنها كارثة حقيقية. نتيجة التعادل هي أكثر عدلا".

وأضاف: "لقد سجلت أهدافا مماثلة لـ (أستانا الكازاخستاني) و(تسرفينا زفيزدا – النجم الأحمر الصربي)، لكنها كانت في مباريات ودية. هذا كان أفضل هدف في مسيرتي الاحترافية. لا يمكن تسجيل مثل هذا الهدف إلا مرة واحدة في العمر. أعتقد أن هذا سيكون أحد أجمل أهداف الدوري الروسي الممتاز، وآمل أن يتم ترشيحه لجائزة بوشكاش".

انضم دجورجي ديسبوتوفيتش، البالغ من العمر 27 عاما، في العام 2018 إلى صفوف فريق أورينبورغ، الذي مني بالهزيمة الرابعة على التوالي، وتراجع إلى المركز السادس عشر الأخير، في الدوري.

المصدر: "championat"