كشف رئيس الاتحاد الروسي لهوكي الجليد، فلاديسلاف تريتياك، سرا للرئيس فلاديمير بوتين، يعود إلى زمن مشاركة وفد بلاده في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، في كوريا الجنوبية 2018.

وقال حارس منتخب الاتحاد السوفيتي السابق لهوكي الجليد، فلاديسلاف تريتياك، في حديث مع بوتين، بأنه كان يحمل سترة مطرز عليها من الداخل شعار "روسيا في قلبي"، بالرغم من حظر الرموز الروسية، ومشاركة الوفد الروسي في الدورة تحت الراية الأولمبية فقط.

ورد عليه بوتين بأن: "هذا معروف بالنسبة لي جيدا من خلال عملي السابق"، وذلك كما جاء في مقطع فيديو نشره صحفي من مجموعة الكرملين في وكالة "ريا نوفوستي".

Третьяк показал Путину пиджак с Олимпиады в Пхенчхане, где запретили российскую символику. Обычный пиджак, а на подкладке вышито «Россия в моем сердце».

Третьяк: Никто не догадался

Путин: Такие вещи мне хорошо по прежней работе знакомы pic.twitter.com/Szmp0MjIJ3 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 6 de agosto de 2019

المصدر: "twitter/Kremlinpool_RIA"