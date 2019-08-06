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بوتين ساخرا: هذه الأساليب أعرفها جيدا بحكم وظيفتي السابقة

الرياضة

بوتين ساخرا: هذه الأساليب أعرفها جيدا بحكم وظيفتي السابقة
Sputnik
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كشف رئيس الاتحاد الروسي لهوكي الجليد، فلاديسلاف تريتياك، سرا للرئيس فلاديمير بوتين، يعود إلى زمن مشاركة وفد بلاده في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، في كوريا الجنوبية 2018.

وقال حارس منتخب الاتحاد السوفيتي السابق لهوكي الجليد، فلاديسلاف تريتياك، في حديث مع بوتين، بأنه كان يحمل سترة مطرز عليها من الداخل شعار "روسيا في قلبي"، بالرغم من حظر الرموز الروسية، ومشاركة الوفد الروسي في الدورة تحت الراية الأولمبية فقط.

ورد عليه بوتين بأن: "هذا معروف بالنسبة لي جيدا من خلال عملي السابق"، وذلك كما جاء في مقطع فيديو نشره صحفي من مجموعة الكرملين في وكالة "ريا نوفوستي".

المصدر: "twitter/Kremlinpool_RIA" 

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