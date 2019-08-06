مقاتل يكشف تفاصيل تلقيه أسرع ضربة قاضية في تاريخ (UFC).. فيديو

صرح المقاتل الأمريكي، بن أسكرين، بأن حلمه في أن يصبح أفضل مقاتل في التاريخ تلاشى، بعد تلقيه أول هزيمة في مسيرته، وبأسرع ضربة قاضية في تاريخ نزالات (UFC) للفنون القتالية المختلطة.

وسقط بن أسكرين أمام مواطنه خورخي ماسفيدال بالضربة القاضية، خلال نحو 5 ثوان فقط، في مطلع شهر يوليو الماضي، في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، وذلك خلال منافسات دورة (UFC 239).

وقال بن أسكرين، في أول تعليق على هزيمته المدوية، بعد مرور شهر تقريبا: "أحاول عدم التفكير في الأمر، وفي حلم حياتي. لقد حاولت، على مدار تسع سنوات، إثبات أنني أفضل مقاتل في العالم، وأصبحت قريبا جدا من ذلك، قريبا جدا. لكني سمحت للغبي خورخي ماسفيدال أن يصيبني في الرأس".

وأضاف: "لم يسبق لي أن سقطت أبدا في 19 نزالا.. ولكن في ذلك الحين سمحت لذلك الأبله أن يوجه لي ضربة بركبته ويسقطني بالضربة القاضية. الآن لا أستطيع مواصلة حلمي. أتقبل حقيقة أنني أفسدت كل شيء. ولكنني أحاول ألا أتحدث عن هذه الحقيقة".

وتعرض بن أسكرين (35 عاما) لأول هزيمة في مسيرته الاحترافية، مقابل 19 انتصارا.

المصدر: وكالات