متوسط ميدان بيراميدز المصري ينضم إلى نانت الفرنسي

أعار نادي بيراميدز، ثالث الدوري المصري لكرة القدم، لاعب وسطه البيروفي كريستيان بينافنتي إلى نانت الفرنسي حتى نهاية الموسم المقبل.

وذكرت وكالة "فرانس برس"، أن بينافنتي البالغ 25 عاما خضع للفحص الطبي الروتيني اليوم، وسيحمل ألوان الفريق الأصفر بدءا من الموسم الجديد.

ودافع بينافنتي، المولود في مدريد لأب إسباني وأم بيروفية، عن ألوان رديف ريال مدريد الإسباني بين 2011 و2015، وقد ينتقل بشكل كامل إلى نانت مع انتهاء الموسم المقبل مقابل 5 ملايين يورو بحسب تقارير صحافية.

وقبل وصوله إلى بيراميدز (الأسيوطي سابقا) في يناير الماضي مقابل نحو 6 ملايين يورو، أمضى بينافنتي ثلاثة مواسم مع شارلروا البلجيكي.

تجدر الإشارة إلى أن المدير الفني لمنتخب البيرو، الأرجنتيني ريكاردو غاريكا، استبعد بينافنتي عن التشكيلة المشاركة في بطولة "كوبا أمريكا" الأخيرة.

المصدر: أ ف ب