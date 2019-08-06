قدم نادي "دينامو موسكو" الروسي هدية رمزية للمغنية الأمريكية جنيفر لوبيز التي أحيت حفلها الغنائي الضخم في روسيا على إستاد دينامو ضمن جولتها العالمية الأحد الماضي.

ونشر الحساب الرسمي لدينامو على "إنستغرام" صورة للقميص الذي أعده خصيصا لـ"جي لو" وحمل اسمها والرقم 4، وكان بانتظارها في غرفة تبديل الملابس الخاصة بها.

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ومن الغريب أن الرقم 4 يعود لمدافع فريق دينامو، فلاديمير ريكوف البالغ 31 عاما.

وجاء حفل النجمة العالمية في روسيا مقابل 27 مليون دولار، ضمن جولتها العالمية، بعد أيام قليلة من احتفالها بعيد ميلادها الخمسين.

ومن المقرر أن تحضر لوبيز إلى مصر حيث ستحيي حفلا غنائيا لأول مرة في مدينة العلمين الجمعة 9 أغسطس الجاري.

المصدر:worldstadium.ru