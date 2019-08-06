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قبل عيد الأضحى.. مبادرة إنسانية من نجم المنتخب الجزائري

الرياضة

قبل عيد الأضحى.. مبادرة إنسانية من نجم المنتخب الجزائري
AFP FADEL SENNA+ twitter
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وزع بلعمري بعد أن ساهم في تتويج منتخب "محاربي الصحراء" بلقبه القاري الثاني 60 أضحية على المحتاجين، ممن لم تتح لهم أوضاعهم المعيشية إحياء المناسبة لهذا العام.

كما أصر صخرة دفاع منتخب "الخضر" على مساعدة ثلاثة شبان مقدمين على الزواج، وتكفل بجميع مصاريفهم وتوفير احتياجاتهم، في خطوة قل مثيلها بين اللاعبين المحترفين الموفورين ماديا في العالم العربي.

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وسيقضي مدافع نادي الشباب السعودي عيد الأضحى برفقة أسرته، بعد سماح إدارة ناديه بمغادرة  المعسكر التحضيري للفريق.

وسيبدأ مشوار بلعمري وفريقه الشباب للموسم الجديد، في الـ24 من الشهر الحالي، عندما يواجهون المضيف نادي الفتح، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري. السعودي.

المصدر: وكالات

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