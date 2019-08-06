كريستال بالاس يتعاقد مع نجم منتخب إنجلترا وتشيلسي (فيديو)

أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع غاري كاهيل مدافع إنجلترا السابق قادما من تشيلسي في انتقال مجاني قبل انطلاق الموسم الجديد.

ورحل المدافع البالغ 33 عاما عن تشيلي في نهاية الموسم الماضي بعدما قضى 7 سنوات ونصف في ستامفورد بريدج ونال لقب الدوري الممتاز مرتين إضافة إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.

ووقع المدافع المخضرم، الذي خاض 349 مباراة في الدوري الممتاز وشارك في 61 مباراة مع إنجلترا، على عقد لمدة عامين مع بالاس وقال إنه لا ينوي الاعتزال قريبا.

ورغم أن كاهيل كان لاعبا أساسيا في تشيلسي منذ انضمامه في 2012 فإنه شارك في مباراتين فقط بالدوري الموسم الماضي بينما من المنتظر أن يلعب لفترات أطول مع بالاس.

وضم بالاس المهاجم جوردان أيو والحارس ستيفن هندرسون في سوق الانتقالات الجارية بينما باع الظهير الأيمن آرون وان بيساكا إلى مانشستر يونايتد مقابل 60.75 مليون دولار.

المصدر: "رويترز"