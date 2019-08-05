نفى مالك نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم، السعودي تركي آل الشيخ، ما تردد عن رغبة فريقه في التعاقد مع لاعبين من الدوري المصري الممتاز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب آل الشيخ "تدوينة" عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، أكد فيها عدم وجود أي خطط للتعاقد مع لاعبين من الدوري المصري في الموسم الجديد، وجاء فيها:

وكانت تقارير إعلامية مصرية قد تحدثت عن رغبة ألميريا في التعاقد مع المغربي، وليد أزارو، مهاجم نادي الأهلي بطل الدوري المصري الممتاز.

المصدر: وكالات