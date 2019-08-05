كشفت تقارير صحفية هولندية اليوم الاثنين، أن نادي أياكس أمستردام لكرة القدم، يسعى لتأجيل صفقة انضمام لاعبه دوني فان دي بيك إلى صفوف ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الجارية.

وقالت صحيفة "AD" الهولندية، إن فريق أياكس يسعى للاستفادة من خدمات اللاعب في الأدوار التمهيدية من دوري أبطال أوروبا، مشيرة إلى أنه سافر اليوم مع الفريق الهولندي إلى اليونان لمواجهة مضيفه باوك سالونيكا، غدا الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات ذهاب ثالث أدوار التصفيات التمهيدية لدوري أبطال أوروبا، على أن تتجدد المواجهة بينهما إيابا، في هولندا يوم 13 أغسطس الجاري.

ومن المتوقع وفقا للصحيفة أن ينهي ريال مدريد كافة الأمور سواء الشخصية أو المتعلقة بالنادي الهولندي خلال الأيام المقبلة لينضم دي بيك إليه عقب لقاء الذهاب ضد باوك، أو على أقصى تقدير بعد نهاية الدور التمهيدي.

وكانت تقارير صحفية قد تداولت مؤخرا موافقة كافة الأطراف على انتقال لاعب خط الوسط الهولندي، البالغ من العمر 22 عاما، إلى أسوار ملعب "سانتياغو بيرنابيو".

يذكر أنه ووفقا لقرعة الدور التمهيدي الحاسم لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، المؤهل إلى دور المجموعات للنسخة الجديدة (2019-2020) للتشامبيونز ليغ، فإن الفائز من مواجهة أياكس أمستردام وباوك سالونيكا، سيكون على موعد مع الفائز من مواجهة أبويل نيقوسيا القبرصي وكارباج أغدام الأذري.

المصدر: وكالات