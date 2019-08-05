 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: المسلحون أطلقوا 3 قذائف صاروخية نحو قاعدة "حميميم" بسوريا

رسميا.. كالياري الإيطالي يعلن ضم نجم إنتر ميلان (فيديو)

الرياضة

رسميا.. كالياري الإيطالي يعلن ضم نجم إنتر ميلان (فيديو)
Reuters ALBERTO LINGRIA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m7xe

أعلن نادي كالياري رسميا عن تعاقده مع لاعب الوسط راجا ناينغولان من إنتر ميلان الإيطالي، على شكل إعارة لمدة موسم واحد في سوق الانتقالات الصيف الحالي.

وأوضح النادي الإيطالي في بيانه الرسمي، اللاعب البالغ 31 عاما، قد انضم للنادي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم القادم، دون خيار الشراء الإلزامي.

وكان الإنتر قد قرر التخلص من اللاعب بسبب مردوده، بدوره أكد اللاعب أنه أجبر على الرحيل لكنه اختار كالياري وسيعمل على التأكيد بأن إدارة الإنتر أخطأت في قرارها.

إقرأ المزيد
بالفيديو.. ديبالا يحسم الجدل حول رحيله عن
بالفيديو.. ديبالا يحسم الجدل حول رحيله عن "السيدة العجوز"

وسبق لناينغولان اللعب من قبل بصفوف كالياري، ما بين عامي 2010 - 2014، قبل أن ينضم لروما.

وخاض ناينغولان 36 مباراة بمختلف المسابقات مع الإنتر، أحرز خلالها 7 أهداف، ومنح 3 تمريرات حاسمة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا