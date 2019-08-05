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بالفيديو.. ديبالا يحسم الجدل حول رحيله عن "السيدة العجوز"

الرياضة

بالفيديو.. ديبالا يحسم الجدل حول رحيله عن
AFP MARCO BERTORELLO
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وصل الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، صباح الاثنين، إلى مقر ناديه، من أجل الخضوع للفحوصات الطبية مع "السيدة العجوز" تمهيدا لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2019-2020.

وحسم ديبالا بعد الخضوع للكشف الطبي في يوفنتوس كل الجدل المثار حول احتمالية رحيله عن صفوف "السيدة العجوز" خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ومن المنتظر أن يحمل ديبالا قيادة هجوم يوفنتوس في الموسم الجديد رفقة زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو، خاصة بعد موافقة يوفنتوس على رحيل مويس كين إلى إيفرتون الإنجليزي بشكل رسمي.

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من جهة أخرى، كانت إدارة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قد صرفت النظر عن ضم اللاعب الأرجنتيني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لعدة أسباب، جاء على رأسها شعور اليونايتد بعدم رغبة اللاعب الجادة في الانضمام إلى صفوفهم، فضلا عن الراتب المبالغ فيه الذي طلبه ديبالا للانتقال إلى صفوف "الشياطين الحمر".

وكان يوفنتوس قد توصل إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد حول انتقال ديبالا لـ"أولد ترافورد" مقابل ضم البلجيكي روميلو لوكاكو.

ولكن ديبالا تمرد ورفض قرار ناديه، الذي سمح له بالتغيب عن الفريق، بعد العودة إلى تورينو عقب انتهاء عطلته، لحسم مستقبله، وفقا لما ذكرته صحيفة "تليغراف" الإنجليزية.

المصدر: وكالات

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