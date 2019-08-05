أعلن نادي الترجي التونسي اليوم، تلقيه رسالة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بخصوص مباراته الأخيرة أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتضمنت الرسالة ما يلي: "بالرجوع إلى القرار الجزئي الصادر عن محكمة التحكيم الرياضية بتاريخ 31 يوليو 2019 بخصوص ملف النزاع المنشور أمامها بين الوداد البيضاوي والترجي الرياضي التونسي والاتحاد الإفريقي لكرة القدم والقاضي بإلغاء قرار المكتب التنفيذي للكاف الصادر بتاريخ 5 يوليو 2019 مع إحالة الملف إلى لجنة الانضباط للاتحاد الإفريقي لكرة القدم للنظر فيه، نعلمكم أنه تم فتح ملف بموجب إمكانية عدم احترام مقتضيات الفصول 82 و83 و151 من المجلة التأديبية.. وحفاظا على كامل حقوقكم فإن لجنة الانضباط ترغب في أن تقدم الجامعة التونسية لكرة القدم كامل مؤيداتها ودفوعاتها وموقفها الكتابي من الملف في أجل أقصاه يوم 6 أغسطس 2019".

كما دعت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي، رئيس الترجي وكل الأطراف المتداخلة في هذا الملف لحضور اجتماع اللجنة المقرر عقده يوم 7 أغسطس 2019.

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وكان "الكاف" قرر إعادة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي والوداد في ملعب محايد، لعدم توفر شروط السلامة واللعب النظيف في ملعب "رادس" بتونس، قبل أن تلغي محكمة التحكيم هذا القرار.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة الذهاب في المغرب انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، بينما توقفت مباراة الإياب في الدقيقة 61، ولم تكتمل أطوارها، لمطالبة لاعبي الوداد بالعودة إلى تقنية الفيديو لاستكشاف مدى صحة هدف سجله نجم الفريق المغربي وليد الكرتي وألغاه الحكم بداعي التسلل، عندما كانت النتيجة تشير لتقدم الترجي بهدف دون رد.

المصدر: Espérance de Tunis@