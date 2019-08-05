أنهى البرازيلي غابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي، أسطورة الهولندي فيرغيل فان دايك مدافع ليفربول، حين تلاعب به خلال مباراة جمعت السيتي و"الريدز" أمس، في نهائي كأس الدرع الخيرية.

وأثناء هجمة مرتدة لمانشستر سيتي، حاول فان دايك قطع الكرة في منتصف الملعب من جيسوس، لكن هذا الأخير وبحركة فنية رائعة، تمكن من مراوغة المدافع الهولندي والتلاعب به.

استطاع جسيوس مراوغة فيرجيل فان دايك لأول مره بعد 65 مباراة منذ مارس 2018 🎥. pic.twitter.com/VBSF1484lQ — رياضي خبره 🎖️. (@wi9w7) August 4, 2019

🏃 | Gabriel Jesus is the first person to dribble past Virgil van Dijk since March of 2018. pic.twitter.com/vlndZal68x — Semper Football (@SemperFootball) August 4, 2019

وبحسب شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات كرة القدم، فإن المهاجم جيسوس أنهى بهذه المراوغة، سلسلة من 65 مباراة لم يتعرض فيها فان دايك لأي مراوغة، وتحديدا منذ مراوغة ميكيل مورينو لاعب نيوكاسل يونايتد له في مارس 2018.

65 - During the Community Shield final, Virgil van Dijk was dribbled past for the first time in his last 65 competitive appearances (by Gabriel Jesus) for @LFC since Mikel Merino did so for Newcastle in March 2018. Human. #CommunityShieldpic.twitter.com/24B6WFcKUw — OptaJoe (@OptaJoe) August 4, 2019

وتألق فان دايك بشكل لافت مع فريق ليفربول في الموسم الماضي، وساهم في تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا، كما اختير صاحب الـ28 عاما كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تجدر الإشارة إلى أن ليفربول خسر لقب الدرع الخيرية بركلات الترجيح (4-5) أمام مانشستر سيتي، بعد انتهاء الوقت الأصلي لمباراتهما التي احتضنها ملعب "ويمبلي" في العاصمة لندن، بالتعادل الإيجابي (1-1).

المصدر: "تويتر