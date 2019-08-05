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جيسوس ينهي أسطورة "الجدار" فان دايك ويتلاعب به (فيديو)

الرياضة

جيسوس ينهي أسطورة
Globallookpress
جيسوس ينهي أسطورة "الجدار" فان دايك ويتلاعب به
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أنهى البرازيلي غابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي، أسطورة الهولندي فيرغيل فان دايك مدافع ليفربول، حين تلاعب به خلال مباراة جمعت السيتي و"الريدز" أمس، في نهائي كأس الدرع الخيرية.

وأثناء هجمة مرتدة لمانشستر سيتي، حاول فان دايك قطع الكرة في منتصف الملعب من جيسوس، لكن هذا الأخير وبحركة فنية رائعة، تمكن من مراوغة المدافع الهولندي والتلاعب به.

وبحسب شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات كرة القدم، فإن المهاجم جيسوس أنهى بهذه المراوغة، سلسلة من 65 مباراة لم يتعرض فيها فان دايك لأي مراوغة، وتحديدا منذ مراوغة ميكيل مورينو لاعب نيوكاسل يونايتد له في مارس 2018.

وتألق فان دايك بشكل لافت مع فريق ليفربول في الموسم الماضي، وساهم في تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا، كما اختير صاحب الـ28 عاما كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تجدر الإشارة إلى أن ليفربول خسر لقب الدرع الخيرية بركلات الترجيح (4-5) أمام مانشستر سيتي، بعد انتهاء الوقت الأصلي لمباراتهما التي احتضنها ملعب "ويمبلي" في العاصمة لندن، بالتعادل الإيجابي (1-1).

المصدر: "تويتر

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