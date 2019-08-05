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بالفيديو.. زينيت الروسي يرد على مزاعم وسائل الإعلام الأوروبية بشأن بيع مالكوم

الرياضة

بالفيديو.. زينيت الروسي يرد على مزاعم وسائل الإعلام الأوروبية بشأن بيع مالكوم
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رد نادي زينيت الروسي على الأخبار التي تم تداولها في وسائل الإعلام الأوروبية حول نية النادي بيع اللاعب البرازيلي مالكوم نجم برشلونة السابق الذي انضمام للفريق يوم الجمعة الماضي.

ونشر حساب زينيت الرسمي على "تويتر" فيديو من مباراة الفريق أمام كراسنودار يظهر فيه مالكوم، وهو يستعد لدخول الميدان عند الدقيقة 72، وسط تشجيع الجماهير التي هتفت باسمه.

وعلق زينيت على الفيديو بالإنجليزية:" 54,078 مشجع يهتفون لأجل لاعبنا الجديد (مالكوم)، انظر بنفسك وليس من خلال كلمات الآخرين".

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وكان اللاعب قد تعرض لصافرات من الجمهور في مباراة الفريق أمام كراسنودار في الجولة الرابعة من الدوري الروسي الذي انطلق قبل أسابيع.

وظهرت في المدرجات لافتات من مجموعة من جماهير النادي أعربت فيها عن غضبها من إتمام صفقة اللاعب وكتبت الجماهير على إحدى اللافتات: " شكرا للإدارة على اتباع تقاليد النادي".

وفسرت وسائل الإعلام الأجنبية مثل صحيفة As الإسبانية وThe Sun الإنجليزية وL'Equipe الفرنسية وbeIN Sports و Hürriyet التركية، فسرت ذلك على  أنه تلميحات عنصرية في الظهور الأول لمالكوم مع زينيت، بسبب لون بشرته السمراء، وأن النادي لا يتعاقد مع لاعبين من العرق الإفريقي.

المصدر: "تويتر"

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