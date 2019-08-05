أصبح الايفواري نيكولاس بيبي أغلى لاعب كرة قدم إفريقي، بعد انضمامه إلى نادي أرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من ليل الفرنسي مقابل 72 مليون جنيه إسترليني.

وانتزع بيبي صدارة أغلى لاعب في تاريخ قارة إفريقيا من الجزائري رياض محرز، الذي تراجع إلى المركز الثاني، بعد انتقاله صيف العام الماضي من ليستر سيتي الإنجليزي إلى مواطنه مانشستر سيتي، مقابل 61 مليون جنيه إسترليني.

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وحل الدولي الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، في المركز الثالث في قائمة أغلى لاعبي إفريقيا، إذ بلغت قيمة صفقة انتقاله مطلع 2018 من بوروسيا دورتموند الألماني إلى أرسنال الإنجليزي نحو 57 مليون جنيه إسترليني.

وجاء في المركز الرابع الدولي الغيني نابي كيتا، الذي انضم صيف العام الماضي إلى ليفربول من لايبزيغ الألماني، في صفقة بلغت قيمتها 54 مليون جنيه إسترليني، فيما حل المصري محمد صلاح في المركز الخامس، بقيمة 37 مليون جنيه إسترليني، عند انتقاله عام 2017 من روما الإيطالي إلى ليفربول.

المصدر: وكالات