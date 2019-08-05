شاهد.. مقصية رائعة يودعها سواريز في شباك أرسنال

سجل النجم الأوروغوياني لويس سواريز الأحد هدفا عالميا منح به الفوز لفريقه برشلونة خلال المواجهة الودية أمام أرسنال الإنجليزي 2-1 في كأس غامبر على ملعب "كامب نو".

وتمكن سواريز من هز شباك "المدفعجية" في الدقيقة الأخيرة من المباراة بمقصية رائعة، بعد تلقيه تمريرة محكمة من سيرجيو روبرتو، ليودعها الشباك بتنفيذه مقصية، تفاعلت معها جماهير برشلونة في المدرجات.

وافتتح أرسنال التسجيل عن طريق المهاجم بيير إيمريك أوباميانغ في الدقيقة 36، ليدرك "البارسا" التعادلوفي الدقيقة 69 عن طريق هدف عكسي سجله لاعب الوسط أينسلي مايتلاند نيلس في مرماه، قبل أم يحسم سواريز المباراة لمصلحة الكتالونيين.

💥 @LuisSuarez9

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ويستعد برشلونة لخوض وديتين أمام فريق نابولي الإيطالي بين 7 و11 من أغسطس، قبل انطلاق الدوري الإسباني في الـ16 من الشهر الجاري بمواجهة أتلتيك بلباو على أرض الأخير.

المصدر: "تويتر"