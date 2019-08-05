محمد صلاح يعزي ذوي ضحايا انفجار معهد الأورام
Reuters ANDREW YATES
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أعرب المصري الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، عن دعمه وعزائه لأسر ضحايا ومصابي حادث انفجار معهد الأورام.
وكتب صلاح عبر "تويتر": "كامل دعمي وعزائي لأسر ضحايا ومصابي انفجار معهد الأورام".
كامل دعمي وعزائي لأسر ضحايا ومصابي انفجار معهد الأورام.— Mohamed Salah (@MoSalah) August 4, 2019
وفي وقت سابق أعلنت السلطات المصرية عن سقوط 17 قتيلا و32 جريحا بانفجار نتج عن تصادم 4 سيارات قرب معهد الأورام بالمنيل في العاصمة المصرية الليلة الماضية.
المصدر: RT
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