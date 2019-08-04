استراتيجية ناجحة لمرسيدس تقود هاميلتون للفوز في جائزة المجر الكبرى

اقتنص بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون الفوز من سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن، بفضل استراتيجية ناجحة لفريقه مرسيدس في سباق جائزة المجر الكبرى.

وهو الفوز الثامن هذا العام للسائق البريطاني والـ81 في مسيرته، معززا بفضله صدارته لترتيب البطولة.

وتقدم بطل العالم خمس مرات على فيرشتابن المنطلق من الصدارة، في المرحلة الثانية عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد على حلبة هنغارورينغ، فيما حل سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل رابعا أمام زميله شارل لوكلير من موناكو.

Here's how it all ended -



Hamilton, Verstappen and Vettel tasted the last of the pre-holidays champagne



Some big drives in the midfield might see a few more corks fly yet 👀🍾#F1 🇭🇺 #HungarianGPpic.twitter.com/7WNwUQDJmk — Formula 1 (@F1) 4 августа 2019 г.

وفي مجريات السباق، حافظ فيرشتابن على صدارته، فيما تراجع الفنلندي فالتيري بوتاس ثاني المنطلقين، للمركز الرابع بعدما نجح زميله هاميلتون ولوكلير في تجاوزه، غير أن احتكاك سيارتي "الأسهم الفضية" ببعضهما البعض أدى إلى تضرر سيارة بوتاس.

وأعلم الفنلندي فريقه عبر جهاز التواصل الداخلي بـ "تضرر الجناح الأمامي على الجهة اليمنى"، فأدخله فريقه في اللفة السادسة لتبديل إطاراته والجناح الأمامي.

ونصح مرسيدس سائقه هاميلتون في اللفة 17 بضرورة الابتعاد عن سيارة ريد بول فيرشتابن لعدم إلحاق الضرر بإطاراته الأمامية من جراء الهواء المتدفق من سيارة الهولندي، فأجاب البريطاني "سأحافظ على الفارق كما هو، وعندما تريدون أن أضغط أبلغوني بالأمر".

It took 67 laps



but with 3 to go - this is when @LewisHamilton got there, as Verstappen's tyres gave up the grip#F1#HungarianGPpic.twitter.com/RmcSqtxZ0q — Formula 1 (@F1) 4 августа 2019 г.

وأشار فيرشتابن في اللفة 21 لفريقه عبر جهاز التواصل الداخلي أنه بدأ يخسر التماسك، فيما كان هاميلتون يقلص الفارق إلى 1,352 ثانية، ليعود الهولندي ويكرر الأمر ذاته في اللفة 24، فجاء الجواب "نعرف ذلك يا فيرشتابن".

ومالت الكفة لصالح هاميلتون عندما عمد مرسيدس إلى إدخال سائقه في اللفة 49 لتبديل إطاراته، في استراتيجية ناجحة فاجأت رجال ريد بول، ليبدأ البريطاني قبل 20 لفة من النهاية بتقليص الفارق مع فيرشتابن الذي كان يعاني من إطاراته المتآكلة.

ونجح رجال النمساوي توتو وولف مدير مرسيدس برهانهم، إذ وصل الفارق بين السائقين في اللفة 66 من أصل 70 إلى 0,4 ثانية، قبل أن يضرب هاميلتون بقوة في اللفة التالية ويتجاوز فيرشتابن بدون أي مقاومة تذكر ليحتل الصدارة.

ودخل السائق الشاب الهولندي في اللفة 68 إلى مرآب فريقه لتبديل إطاراته بعدما اعترف بأن "إطاراتي لن تسمح لي بإكمال السباق".

المصدر: أ ف ب