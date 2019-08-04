رسميا.. ميلان يعلن ضم الجزائري إسماعيل بن ناصر

أعلن نادي ميلان الإيطالي تعاقده مع النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر، من صفوف إمبولي بعد فترة من المفاوضات.

وتألق بن ناصر في أمم إفريقيا الأخيرة التي فاز بلقبها صحبة المنتخب الجزائري، وتوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

ونشر ميلان عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل خبر التعاقد مع بن ناصر مرفقا بفيديو ترويجي يعلن فيه توقيع اللاعب عقدا مع ميلان حتى 2024.

فيديو ... شاهد كيف قدم الميلان لاعبه الجزائري بن ناصر شاهد كيف قدم الميلان لاعبه الجزائري بن ناصر أعلن نادي ميلان الإيطالي تعاقده مع النجم الجزائري إسماعيل بنناصر، من صفوف إمبولي بعد فترة من المفاوضات. https://ar.rt.com/m7qa #شاهد #اسأل_أكثر #أخبار #أخبار_روسيا #فيديو #RT_Arabic Posted by RTarabic Sport on Sunday, August 4, 2019

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وتأخر الإعلان الرسمي للتعاقد حتى مطلع أغسطس بسبب إجراءات ورقية، رغم خضوع بن ناصر للفحوص الطبية مباشرة بعد تتويج الجزائر ببطولة القارة الإفريقية.

وشهدت المفاوضات بين ميلان والنجم الجزائري عدة جلسات لتحديد الراتب الشخصي والحصول على موافقة أرسنال الذي يملك حق تقديم عرض لضمه بحسب شروط بيعه إلى إمبولي.

وكانت التقارير قد ذكرت أن بن ناصر انضم لميلان مقابل قرابة 16 مليون يورو تم دفعها لناديه السابق إمبولي بالإضافة إلى مليوني يورو كمكافآت، على أن يتقاضى بن ناصر راتبا سنويا يصل إلى 1.5 مليون يورو لمدة خمسة مواسم.

يذكر أن بن ناصر بدأ مسيرته مع أرليس، قبل الانتقال إلى أرسنال في 2015، ثم رحل إلى إمبولي في 2017 .

المصدر: "تويتر"