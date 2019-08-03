دزوبا ينقذ زينيت من فخ الخسارة أمام كراسنودار
أنقذ أرتيوم دزوبا فريقه زينيت بطرسبورغ "حامل اللقب" من الخسارة أمام ضيفه كراسنودار وقاده للتعادل 1-1، اليوم السبت، ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.
تقدم الضيوف عبر دوغلاس سانتوس في (د.80)، وأدرك أرتيوم دزوبا التعادل لأصحاب الأرض في (د.90+1).
СРАВНЯЛИИИ 1:1#ЗенитКраснодарpic.twitter.com/ykND6xcbAu— •Cherry• △̵̵|4.02||-// (@JulKaulitz) 3 августа 2019 г.
وبقي فريق دزوبا في الصدارة برصيد 10 نقاط رغم التعادل الأول بعد ثلاثة انتصارات متتالية منذ انطلاق مسابقة الدوري، في المقابل رفع كراسنودار رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث.
وفي باقي المباريات التي لعبت اليوم، خيم التعادل الإيجابي على لقاء أورال يكاترينبورغ وضيفه روستوف 2-2، وعاد لوكوموتيف موسكو بالنقاط من أرض كريليا سوفيتوف بفوزه بنتيجة 2-1، وانتهى لقاء "ديربي" العاصمة موسكو بين سبارتاك ودينامو بالتعادل السلبي.
المصدر: RT