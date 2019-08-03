مارادونا: رأيت ميسي "مارادونيا ومتمردا" خلال كوبا أمريكا

أشاد الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا، بمواطنه ليونيل ميسي، بعدما وصفه بـ"الشخصية المختلفة" بعد بطولة كوبا أمريكا 2019.

وقال مارادونا في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "رأيت ميسي مارادونيا، رأيته متمردا.. قال ما شعر به وفاز في الملعب دون مساعدة أحد".

وأضاف أيقونة الأرجنتين المتوج بكأس العالم 1986: "أحب ميسي هذا أكثر، إنه مع عائلته، يلعب مع كلبه، أكثر من الشخص الذي يتعرض لانتقادات لأنه لا يردد كلمات النشيد الوطني".

وأتم: "كل ما يفعله ميسي في النهاية هو لمصلحة الأرجنتين".

وهاجم ميسي خلال بطولة كوبا أمريكا التي استضافتها وتوجت بها البرازيل، الحكام واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، وتعرض للطرد ببطاقة حمراء في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والتي انتصر فيها على تشيلي.

وبعد توجيه اتهامات لمسؤولي اتحاد أمريكا الجنوبية، وقع الأخير اليوم السبت، عقوبة على نجم برشلونة تقضي بإيقافه عن المشاركة في المباريات مع الأرجنتين لمدة 3 أشهر ودفعه لغرامة مالية قدرها 50 ألف دولار.

المصدر: وكالات